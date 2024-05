Gp Monaco, Sainz: "Uno dei peggiori fine settimana", un momento difficile

26 maggio 2024 a

Pur avendo cambiato fondi, configurazioni e assetto, alla fine Carlos Sainz al Gp di Monaco non è riuscito a trovare la fiducia "e qui la fiducia è tutto. È stato un fine settimana molto duro fino adesso, uno dei peggiori", ha commentato il pilota della Ferrari, arrivato terzo dietro a Piastri e Charles Leclerc, il suo compagno di scuderia arrivato sul gradino più alto del podio.

Nonostante lo sconforto, Sainz non ha potuto fare altro che riconoscere pieni meriti a Charles: "È stato perfetto, è sempre andato forte e ha guidato in maniera incredibile. Si merita di essere in pole e di vincere, e faremo di tutto per aiutarlo". Vero e proprio fair play, insomma.

Leclerc rompe il sortilegio a Monaco, una vittoria clamorosa: ora la Ferrari sogna in grande

Di tutt'altro tenore il commento post gara di Leclerc: "Non ci sono parole per spiegare la mia gioia. È una gara talmente difficile, lo prova il fatto che due volte ci avevo provato e non ero riuscito a vincere. Questa è la corsa che mi ha fatto sognare di diventare pilota. Negli ultimi 15 giri poi non pensavo a guidare, ma solo a mio papà (scomparso nel 2017, ndr.), perché questo era il nostro sogno". E ancora: "Ho fatto una gara attenta ma negli ultimi giri ho potuto spingere un po', perché la Ferrari era perfetta. Devo ringraziare il team che mi ha dato una macchina fantastica e il pubblico che mi ha sostenuto sempre".