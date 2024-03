Generale Vannacci, Salvini: "Per l'onore del nostro Paese, perché ha il diritto di candidarsi"

12 marzo 2024 a

Dopo la vittoria in Abruzzo, si guarda alle elezioni Europee. Matteo Salvini volge lo sguardo al futuro: il primo obiettivo del vicepremier e leader della Lega è quello di ottenere un solido risultato a Bruxelles. E per fare incetta di voti, non è certo una novità, il ministro delle Infrastrutture vorrebbe candidare il generale Roberto Vannacci, che stando ai sondaggi potrebbe portare robusti consensi il prossimo 8 e 9 giugno.

Direttamente dalla visita alla Fiera della logistica LetExpo che si tiene a Verona, Salvini ha rimarcato: "Bisogna vincere le Europee anche con l’apporto di Vannacci perché no, visto che è un generale dell’esercito che ha combattuto in mezzo mondo per l’onore del nostro Paese". Dunque, ha sottolineato, "Vannacci ha tutto il diritto di candidarsi e di proseguire a scrivere libri".

Ovviamente, non solo Vannacci. Il vicepremier leghista spiega di far conto anche su "tanti amministratori e tanti imprenditori anche senza tessera di partito in tasca". E ancora: "Noi abbiamo intenzione di vincere le Europee per cambiare l'Europa, perché o cambia o è un problema per tutti", conclude Matteo Salvini, già in pienissima campagna elettorale a tre mesi dall'appuntamento con le urne.