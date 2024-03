Daniele Capezzone punge i giornaloni: "Abruzzo già archiviato e torna il veleno su Meloni"

13 marzo 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima di Libero, mette nel mirino i giornaloni che strizzano l'occhio ai progressisti. Infatti la stampa sinistra ha completamente depennato il voto in Abruzzo dal menù che offre ai lettori e il giochino è sempre lo stesso: "Quando vince il centrosinistra bisogna parlare del trionfo per almeno tre settimane, se a vincere è invece il centrodestra allora bisogna archiviare rapidamente tutto", afferma il direttore editoriale di Libero. Poi si va oltre con Repubblica, il Fatto e La Stampa che di fatto parlano di "regali" della Meloni, ora agli evasori, ora a Mediaset. Un vero e proprio delirio per nascondere la batosta pesantissima raccolta in Abruzzo dopo almeno due settimane di racconti fantasiosi su crisi del centrodestra e soprattutto di sogni di vittorie drogati da quel pugno di voti in più per la Todde che ha permesso hai progressisti di prendersi la Sardegna. Qui di seguito il video completo della rassegna di Daniele Capezzone