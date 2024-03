Daniele Capezzone, comiche a sinistra: "Lacerenza, l'autorevole oculista ci darà soddisfazioni"

15 marzo 2024 a

Benvenuti ad Occhio al Caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Sorrido perché in queste giornate di passaggio tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera bisogna trovare consolazione", premette. E a tal proposito "ci darà grandi soddisfazioni, lo vedrete, questo dottor Domenico Lacerenza. Direte: chi ca*** è? È l'autorevole oculista probabile candidato del centrosinistra alle elezioni in Basilicata, che sono il 20-21 aprile, siamo vicinissimi. Ma la candidatura non è stata ancora ufficializzata".

"Solo ieri una scena da Bagaglino, col dottore che a un certo punto della giornata dice: ma io non ho sentito nessuno, devo fare degli interventi. Insomma, non si capisce bene come finirà", rimarca Capezzone facendo riferimento alla surreale intervista rilasciata dal (forse) candidato all'edizione online di Repubblica.

"Poi, da altra sede, in questa vicenda si inserisce anche Carlo Calenda, che fa interviste fiammeggianti contro i grillini. Lo stesso Calenda che cinque giorni fa sosteneva il candidato in Abruzzo con la medesima comitiva della quale oggi dice peste e corna: comprendete che il quadro è complesso. Poi c'è il ritorno di Romano Prodi: in pubblico dice una cosa molto dura, se volete perdere andate avanti così. Però poi in privato, ci racconta la Stampa, ha fissato un appuntamento con Conte del quale i grillini sono molto soddisfatti. Siamo alla Settimana Enigmistica...". E ora, buona rassegna a tutti: