Sondaggio, FdI al comando, Pd sotto al 20% e c'è la rimonta di Iv

Si avvicinano sempre di più le elezioni europee e ogni partito ha fissato la sua asticella. Il premier Giorgia Meloni ha annunciato di puntare a riconfermare il 26% ottenuto alle politiche, obiettivo ritenuto ambizioso specie dopo quasi due anni di governo. Il sondaggi sembrano però darle ragione. Fratelli d'Italia è stabilmente sopra la percentuale delle politiche e, nell'ultimo sondaggio commissionato dall'Alde in vista delle prossime consultazioni, il partito raggiunge il 27.4%.

Alle sue spalle, molto lontano, c'è il Partito Democratico. I dem hanno come quota psicologica da raggiungere il 20%, ma per ora, manca qualcosa. Il partito di Elly Schlein si ferma al 19.4%, non lontano dal risultato ottenuto da Enrico Letta nel 2022. Insomma, l'effetto Schlein non c'è stato. In terza posizione si piazza il Movimento 5 Stelle al 14.9%, in ribasso rispetto alle scorse settimane. L'onda lunga della Sardegna è ormai un ricordo lontano e Giuseppe Conte deve fare i conti con il divario da colmare con il Pd per ottenere la guida del campo largo.

Alle spalle dell'ex premier è lotta a due nel centrodestra. Al momento, forte dei risultati in Abruzzo e dalla spinta ottenuta dal congresso appena celebrato, Antonio Tajani ha scavalcato Matteo Salvini. Forza Italia si attesta all'8.8%, la stessa percentuale ottenuta alle europee del 2019. La Lega invece è ben lontana dall'incredibile 34% della scorsa tornata per l'Eurocamera. Il Carroccio si ferma al 7.6%, a 1 punto e 2 dagli azzurri.

Ancora più dietro da segnalare la grande rimonta di Italia Viva che si giocherebbe l'accesso al parlamento Europeo sul filo del rasoio. I renziani sono dati al 4%, esattamente la soglia di sbarramento per eleggere dei parlamentari. Anche Più Europa sarebbe lì lì per portare dei suoi rappresentanti a Bruxelles: il partito di Emma Bonino viene sondato al 3.9%. Più indietro e in grande difficoltà Azione, con il movimento di Carlo Calenda sotto al 3%, addirittura al 2.7