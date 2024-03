Vincenzo De Luca, la risposta di FdI con i cartelloni: "Un bugiardo"

25 marzo 2024 a

Ricordate i cartelloni pagati con i soldi dei contribuenti campani con cui De Luca insultava il governo? "Meloni ha dimenticato il Sud", uno dei più ricorrenti per le vie delle città della Campania. Ora, dopo settimane di attacchi gratuiti al premier e al governo con l'uso improprio del logo della Regione Campania, arriva la risposta di Fratelli d'Italia che sfida De Luca proprio sul suo campo, quello della cartellonistica.

Ad annunciare l'offensiva all'Adnkronos è stato il coordinatore cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia, Marco Nonno e il consigliere comunale di Napoli, Giorgio Longobardi: "Ai cartelloni pubblicitari con notizie false e antigovernative di De Luca, con in bella mostra il logo della Regione Campania, pagati con fondi pubblici, abbiamo ritenuto utile rispondere attraverso una massiccia campagna di comunicazione con l’affissione in città di manifesti formato 6x3. La verità è che gli ospedali e i pronto soccorso a Napoli ed in Campania sono stati chiusi da De Luca". Da stamattina, infatti, si notano in diversi punti della città i manifesti (circa cento) con la scritta: "Il Governo Meloni stanzia 1 miliardo per la Sanità De Luca Bugiardo! - No all’uso strumentale delle istituzioni".

Nelle scorse settimane la Regione Campania aveva tappezzato i capoluoghi di provincia della Campania con manifesti contro il Governo Meloni sul blocco dei fondi Sviluppo e Coesione alla Campania. "Siamo stati il primo coordinamento a rispondere punto per punto allo smemorato De Luca, ai manifesti seguiranno una serie di iniziative per smascherare tutte le bugie di De Luca - hanno aggiunto gli esponenti di Fratelli d’Italia - riteniamo che la condotta di De Luca sia penalmente rilevante, chiediamo con forza all’autorità giudiziaria il sequestro probatorio degli atti deliberativi che hanno disposto la stampa e l’affissione dei cartelloni ed il sequestro preventivo delle affissioni".