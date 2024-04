Governo, il piano per far tornare il cervelli: il progetto parte dal Veneto?

02 aprile 2024 a

Sono circa dieci milioni i nostri connazionali all’estero che sarebbero pronti a prendere in considerazione l’ipotesi di tornare in Italia. Molti di loro dispongono del passaporto italiano ed è proprio per queste persone che il governo retto da Giorgia Meloni sta approntando un piano di rientro.

A giocare questa delicata partita è Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fdi eletto nella circoscrizione estera Centro-Nord America col quale, prima di entrare nei dettagli dell’operazione, proviamo a stilare un identikit del connazionale all’estero pronto a rientrare. «Parliamo soprattutto di persone che vivono nel cluster del Centro e Sud America. Quelli che stanno al Nord difficilmente sono interessati a tornare, visto che lo stipendio medio in quell’area è decisamente superiore a quello che percepirebbero in Italia». (...)