Sondaggio sui ministri, i tre più apprezzati: un podio tutto maschile

04 aprile 2024 a

a

a

Competenza, pacatezza di carattere e intuito hanno consentito a Giancarlo Giorgetti di conquistare la fiducia degli italiani, anche di quelli che non hanno votato Lega e non sostengono la maggioranza di governo. È lui, infatti, il ministro che piace di più. Lo certifica l'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli che mette il titolare dell'Economia sul gradino più alto del podio seguito da Antonio Tajani (vicepremier e ministro degli Esteri) e da Guido Crosetto (ministro della Difesa). Sulla medaglia d'oro assegnata a Giorgetti, spiega Italia Oggi che pesano certamente gli interventi messi in campo per rimediare al clamoroso buco aperto dal SuperBonus edilizio 110%, lasciato in eredità dal governo Conte e che sta condizionando il bilancio pubblico italiano.

La medaglia d'argento a Tajani trova giustificazione nella sua caratura internazionale ottenuta grazie ai lunghi anni di rappresentanza a Bruxelles, ma anche al ruolo di leader di Forza Italia, in successione di Silvio Berlusconi. Il gradimento per Tajani è aumentato anche a seguito dell'investitura ufficiale come segretario al congresso azzurro. Piepoli assegna la medaglia i bronzo a Guido Crosetto che viene apprezzato, spiega Italia Oggi, per la capacità di gestire l’impegno italiano nei conflitti che si sono aperti negli ultimi tempi, premiato per l’equilibrio nella gestione degli scenari geopolitici e di guerra, forse i più difficili degli ultimi tempi.

Il 30% nel mirino: FdI, l'ultimo sondaggio-Piepoli è un terremoto politico



Nella classifica sulla fiducia riposta dagli italiani ai ministri dell'Esecutivo Meloni ai tre big di Lega, Forza Italia e Lega segue un ministro tecnico: Marina Calderone, titolare del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta dell'unica donna sul podio e le viene riconosciuta grande competenza di delicate riforme sociali, come quella recente della Sicurezza sui luoghi di lavoro e quella del Reddito di Cittadinanza producendo il record di occupati. A seguire c'è Orazio Schillaci (ministro della Salute), Paolo Zangrillo (ministro della Pubblica Amministrazione) e Carlo Nordio (ministro Guardasigilli). Nonostante le polemiche e le divisioni politiche sollevate dalle sue proposte, come quella dell'esame psicologico per i magistrati, è evidente, fa notare Italia Oggi, che trova il favore degli italiani.