Valentina Mira, Acca Larentia e gli Stregati dall'ideologia

L’aria delle elezioni europee si sente arrivare a folate. Su giornali e televisioni è tutta una questione di storytelling, di racconto, in molti casi di fiction. Uso categorie letterarie perché di letteratura voglio parlare. Il piccolo establishment editoriale italiano si comporta come se il Paese fosse prigioniero di una dittatura, descritta in vario grado a seconda del momento: si va dal regime orbaniano al fascismo meloniano, ma sempre il tono è allarmato e il quadro oscuro.