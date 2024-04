Bonaccini candidato alle Europee? Chi può sostituirlo in Emilia: rumors

17 aprile 2024 a

La candidatura di Stefano Bonaccini col Pd alle europee dell'8 e 9 giugno sarebbe un'ipotesi più concreta che mai, secondo il retroscena pubblicato oggi da La Stampa. Di conseguenza, si pone la questione del suo successore alla guida dell'Emilia Romagna, fortino rosso per eccellenza, dunque una regione di cui i dem non vorranno assolutamente perdere il controllo. Per questo, come scrive Francesca Schianchi sul quotidiano torinese, sarebbe impensabile una candidatura a Bruxelles di Bonaccini senza un nome già sicuro per succedergli come governatore.

Una piccola lista di possibili sostituti sarebbe già stata compilata e approvata non solo da Bonaccini ma anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein. Ne farebbe parte, tra gli altri, Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo e al lavoro della Regione nonché ex dirigente della Cgil. Presidente e leader del partito ne avrebbero tanta stima, ma allo stesso tempo starebbero discutendo della sua reale capacità di rinnovamento. Altro nome nella lista sarebbe quello del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, che da sei anni è anche presidente dell’Upi, l’unione delle province italiane. Nel suo caso, tuttavia, c’è chi ricorda che avrebbe ancora due anni di mandato nella città romagnola, duramente colpita dalle alluvioni un anno fa. Lasciarla per correre alle regionali, quindi, potrebbe non essere una grande idea.

Per lo stesso motivo potrebbe non andare bene il nome di Enzo Lattuca, sindaco 36enne di Cesena, di cui comunque Bonaccini e Schlein avrebbero parlato. Anche se il suo mandato è in scadenza, infatti, lui è già partito con la campagna elettorale per tentare la riconferma a giugno. In Emilia Romagna si dovrebbe votare nei primi mesi del 2025, ma se il governatore in carica si dimetterà per le europee, allora si potrebbe andare al voto prima, tra ottobre e novembre di quest'anno.