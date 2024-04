Arianna Meloni, la prima volta in tv dopo trent'anni: le indiscrezioni

18 aprile 2024 a

Arianna Meloni debutterà venerdì 19 aprile in un comizio pubblico dal titolo "l’Italia chiama l’Europa" a Viterbo. Quello della sorella d’Italia, riporta il Foglio, è l'unico nome in locandina. Così mentre la premier Giorgia Meloni sarà a Potenza per chiudere la campagna elettorale di Vito Bardi in Basilicata, Arianna che è responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, sarà alla sua prima assoluta.

"E per questo nella città dei papi, che esprime il deputato generazione Atreju Mauro Rotelli, c’è grande fermento. Solo posti in piedi, assicurano gli organizzatori. Nella geografia politica di (delle) Meloni Viterbo non è una città come le altre. Qui nel 2004 – il 27 e 28 marzo – l’allora 'gabbianella' Giorgia vinse contro Carlo Fidanza il congresso per la presidenza di Azione giovani. Fu il 'Midas' di Meloni. Il video di quei giorni è suggestivo così come la 27 enne Giorgia che conclude il suo intervento citando la canzone Cirano di Francesco Guccini (Le verità cercate per terra, da maiali/ tenetevi le ghiande/ lasciatemi le ali) con un biondissimo Lollobrigida, sigaro in bocca, che si alza per abbracciarla", si legge nell'articolo.

A Viterbo, ricorda il Foglio, Fratelli d'Italia alle politiche del 2022 prese il 40,1 per cento dei consensi. Quindi non poteva esserci un palcoscenico migliore per il primo comizio di Arianna che si è sempre definita "un soldato" e che "se Giorgia glielo chiedesse sarebbe pronta a candidarsi". E ora non si esclude "di frantumare un altro tabù: andare in televisione, come ospite. La prima e ultima volta accadde il 12 gennaio del 1995 quando, non ancora ventenne, partecipò alla trasmissione Tempo reale di Michele Santoro (un minuto e mezzo in polemica contro il ribaltone della Lega di Bossi). Da un anno tantissime trasmissioni le fanno la corte e sarebbe sul punto di cedere, magari con un esordio 'blindato' in qualche talk Rai o a Mediaset".