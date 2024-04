Puglia, mozione di sfiducia per Michele Emiliano: si decide tutto il 7 maggio

22 aprile 2024 a

Conto alla rovescia per la fine della Giunta Emiliano? Dopo gli scandali che hanno investito la Regione Puglia e soprattutto le chat che inguaiano il governatore, ecco che arriva la mozione di sfiducia da parte del centrodestra. "Presidente Emiliano, è arrivata la fine – dice Francesco Ventola di FdI – Speriamo che le altre forze d’opposizione vogliano apporre la firma alla nostra mozione”. Il riferimento è in particolare al Movimento 5 Stelle, al quale chiedono “chiarezza e coerenza”.

“Sarà curioso vedere se il presidente Giuseppe Conte verrà di nuovo qui per firmarla, che era quello che ci aspettavamo già l’ultima volta, o verranno con ulteriori idee fantasiose per raccattare voti. Qui non si scherza più, i cittadini hanno diritto di avere un governo che governi, non uno che ha la testa ad altro”. E la mozione ha già una data: il prossimo 7 maggio. La mozione, presentata dal centrodestra sarà incentrata “sul disastro nella sanità, nei rifiuti, nelle questioni energetiche, sulle nomine e le agenzie. Tutto quello che abbiamo denunciato negli ultimi anni”, chiude Ventola.

“E’ evidente che quella che veniva definita Primavera pugliese si è trasformata in un lunghissimo inverno – continua Fabio Romito, consigliere regionale della Lega e candidato sindaco del centrodestra a Bari – Vogliamo dire ai cittadini che siamo in grado di rappresentare una nuova stagione. Non siamo persone irresponsabili, non ci avete mai sentito polemizzare su quanto accaduto negli ultimi tre mesi, non vogliamo lucrare sulla pelle della città, ma istituzionalmente questo momento deve finire”.