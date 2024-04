Milano, lo sfogo del ragazzo ferito: "Religione di pace? Cosa mi hanno fatto"

25 aprile 2024 a

Un ragazzo che sfilava in piazza Duomo con la Brigata ebraica è stato ferito a un braccio durante l’aggressione da parte dei militanti pro Palestina. «I nostri amici della religione di pace non gradivano la presenza della Brigata ebraica e della stella di David e hanno pensato di aggredire, come di consueto per la religione di pace», ha commentato con sarcasmo la vittima, Riccardo, mentre veniva medicata la ferita ancora sanguinante che ha al braccio. Non è chiaro come gliel’abbiano procurata, una delle ipotesi - ha spiegato Riccardo - è che possa essere stato uno dei bastoni sfilati dalle bandiere israeliane e usati dai militanti pro Palestina durante l’assalto alla Brigata ebraica in piazza Duomo, davanti al McDonald’s. Intanto due giovani sono stati fermati dalla polizia dopo gli scontri scoppiati in piazza Duomo. Lo fa sapere in una nota la questura di Milano.

Altre tensioni sono avvenute intorno alle 16.30 nel cuore della piazza, dove un gruppo di giovani filo palestinesi, giunti in Duomo ore prima dell’arrivo del corteo ufficiale, ha tentato di sfondare la barriera con le transenne predisposta a protezione del palco. "Immediatamente intervenuti contingenti delle forze dell’ordine che hanno contenuto il gruppo", riferisce la questura. Tensioni anche a Catania durante la manifestazione stamane per il 25 aprile. Fumogeni sono stati accesi da alcuni giovani mentre il corteo raggiungeva la centrale piazza Duomo ed è stata bruciata una bandiera di Israele. Il Pd ha inoltre denunciato che alcuni finti appartenenti all’Anpi hanno tentato di impedire che lo striscione del Pd giungesse in piazza.