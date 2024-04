Giorgia Meloni: "Papa Francesco al G7, è la prima volta che succede"

26 aprile 2024 a

a

a

Anche Papa Francesco parteciperà al G7 organizzato dall'Italia: lo rivela la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio trasmesso dai canali di Palazzo Chigi. Il Pontefice, in particolare, prenderà parte alla sessione dedicata all'IA. "Il G7 - ha spiegato la premier - affronterà anche quella che in molti, e non a torto, ritengono essere la più grande sfida antropologica di quest'epoca, ovvero l'avvento dell'intelligenza artificiale, una tecnologia che può generare grandi opportunità ma che porta con sé anche enormi rischi, oltre a incidere inevitabilmente sugli equilibri globali. Il nostro impegno è quello di sviluppare meccanismi di governance per garantire che l'intelligenza artificiale sia incentrata sull'uomo e controllata dall'uomo, ovvero che mantenga al centro la persona e abbia la persona come il suo ultimo fine".

"È una sfida che nessuno di noi può pensare di affrontare da solo - ha proseguito la Meloni - e io credo che sia fondamentale valorizzare il meglio della riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando. Penso ad esempio al cammino avviato dalla Santa Sede. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa Sede portandolo all'attenzione degli altri leader, in occasione del vertice in Puglia, per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale".

FdI continua a crescere, bene Lega e FI. Chi scivola a un mese dal voto: il sondaggio

Parlando del vertice in generale, poi, la premier ha spiegato che "dal 1 gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, una responsabilità storica in un tempo particolarmente complesso". E ancora: "Le sfide che il G7 è chiamato ad affrontare sono di importanza strategica per il nostro presente e per il nostro futuro. Nel corso di quest'anno si svolgeranno 21 riunioni ministeriali, alcune di queste si sono già tenute in questi primi mesi del 2024, altre si terranno nel corso dell'anno, mentre l'appuntamento principale sarà il Vertice dei Leader dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, nella splendida Puglia".

Sulle tensioni geopolitiche in corso, invece, la presidente del Consiglio ha detto che il G7 "confermerà il suo sostegno all'Ucraina, continuerà a lavorare per arrivare a una pace giusta e duratura". Allo stesso tempo "ci occuperemo del conflitto in Medio Oriente, per scongiurare un'escalation, riportando pace, stabilità e sicurezza in tutta la regione".

"Ora basta chiederlo alla Meloni". Cacciari, le parole con cui stronca la sinistra