Sondaggio, FdI continua a crescere, bene Lega e FI. Chi scivola a un mese dal voto

Le polemiche sulla Rai e la censura di TeleMeloni, il fascismo e l'antifascismo, la legge 194 e le associazioni abortiste, la revoca del reddito di cittadinanza e il superbonus: nulla di tutto questo sembra frenare il partito della premier Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia si conferma saldamente primo partito nel Paese con il 27,2% dei consensi, in aumento dello 0,3% rispetto alla scorsa rilevazione dell’8 aprile. Lo rivela un sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta in vista delle prossime elezioni europee alla vigilia del 25 aprile che assegna anche a Forza Italia e Lega Salvini premier, rispettivamente all’8,7 e all’8,5%.

Al secondo posto tra i partiti più votati si piazza il Partito democratico che incrementa le preferenze dello +0,6% arrivando al 20,3%. In calo invece sarebbe il Movimento 5 Stelle che scende al 16,8% dopo aver perso lo 0,8% dall’ultimo rilevazione guadagnando la medaglia d'argento. La lista Stati uniti d’Europa viene data da Euromedia Research al 4,4%, mentre Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde-Sinistra italiana al 4%, tanto quanto basta per eleggere europarlamentari. Sotto la soglia di sbarramento del 4% necessaria per l’ingresso a Strasburgo ci sono Azione (3,8%), la lista Libertà di Cateno De Luca (2,5%), Pace terra dignità (2%), altri partiti (1,8%). Gli indecisi o astenuti sono il 38,5%.