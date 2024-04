Proteste all'Università, Foti picchia duro: "Meglio mandarli a zappare"

27 aprile 2024 a

"Quando io vedo nelle università dei fuori corso prevalentemente che pensano che la rivoluzione si realizzi rompendo l'accordo con questa o quella università israeliana perché così favoriamo la lotta del popolo palestinese, io mi chiedo se era meglio mandarli all'Università o a zappare dove avrebbero ottenuto migliori risultati": Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, lo ha detto durante il panel sulla libertà religiosa alla conferenza programmatica del partito in corso a Pescara.

Il riferimento è alle violente proteste che hanno avuto luogo nell'ultimo periodo in diversi atenei. Manifestazioni in cui si chiede di annullare qualsiasi tipo di collaborazione con le università israeliane per quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza, finita nel mirino di Tel Aviv dall'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre dell'anno scorso.

Nel corso del suo intervento, Foti ha parlato anche della legge, a sua prima firma, che introduce una stretta sui luoghi di culto non a norma, in particolare moschee e madrase. Legge che ha ricevuto il primo via libera in commissione alla Camera. "Vorrei sgombrare il campo che questa sia una legge anti - ha commentato l'esponente di FdI - è una settimana che ci hanno nauseato con il termine anti, andiamo avanti. Lo dico perché anche oggi molti giornali continuano a ribadire e a fare l'esame del sangue, io non li voglio fare a nessuno e non voglio che nessuno me li faccia".