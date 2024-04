Sondaggio, FdI domina, vola il centrodestra: chi crolla in pochi giorni

27 aprile 2024 a

A un mese e mezzo dalle Europee, Fratelli d'Italia rimane stabilmente il primo partito d'Italia continuando a conquistare preferenze fino a toccare il 27,5% dei consensi con +0,1% rispetto a una settimana fa. Lo certifica il sondaggio Dire-Tecnè effettuato tra il il 24 e il 26 aprile che assegna a Forza Italia e Noi Moderati il 10,2% (+0,1%) stabilmente sopra alla Lega che otterrebbe il 7,7% (-0,1%) dei voti.

Sul fronte delle opposizioni, Dire-Tecnè registra una crescita di 0,3 punti per il Partito democratico di Elly Schlein che lo porta al secondo posto della classifica del gradimento dei partiti con il 20% di preferenze. A distanza di quattro punti si piazza il Movimento Cinque Stelle con il 16%, in calo di 0,3 punti. Secondo il sondaggio Dire-Tecnè gli Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino supererebbero la soglia di sbarramento che permette l'elezione di eurodeputati con un risicato 4,8% (-0,3). Gli elettori non premierebbero invece Verdi e Sinistra al 3,9% e Azione al 3,8%, Libertà di Cateno De Luca al 2,2% (+0,1). Chiude Pace, Terra e dignità all’1,6% (-0,1). Tutti sotto il fatidico 4% che apre le porte del Parlamento europeo.

Il sondaggio Dire-Tecnè inoltre assegna ancora una volta la palma della vittoria a Giorgia Meloni tra i leader politici più apprezzati dagli italiani. La premier si attesta al 43,6% eguagliando la percentuale di 7 giorni fa. Seguono Antonio Tajani, al 35,3%, in crescita di ben mezzo punto, e Giuseppe Conte, con il 30,8% (-0,2%). Giù dal podio Elly Schlein stabile al 30% (+0,3%) a tallonare l’alleato del campo largo. A seguire Matteo Salvini con il 27,7% (-0,1%), Emma Bonino con il 23,8% (+0,1%). Ultimo della classifica Matteo Renzi con il 15% (+0,1%) battuto da Maurizio Lupi con il 23% (-0,1); Carlo Calenda con il 20% (-0,1%) e pure da Angelo Bonelli con il 16% (-0,1%) e Nicola Fratoianni con il 15,8% (+0,2%).

Per quanto riguarda la fiducia degli italiani nell'esecutivo, il governo Meloni registra un lieve calo, lo 0,1% (39,6%), ma diminuisce anche il numero di chi non ha fiducia in Palazzo Chigi, una posizione condivisa dal 53,3% degli elettori, percentuale in diminuzione dello 0,1% rispetto a una settimana fa. La quota degli indecisi sale al 7,1% (+0,2%).