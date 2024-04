Sondaggio Quorum/Youtrend, cresce FdI, duello Pd-5s e c'è chi crolla di 3 punti

23 aprile 2024 a

Manca sempre meno all'appuntamento con le elezioni europee. Pian piano i partiti stanno svelando chi correrà per l'Eurocamera all'interno delle varie liste e i leader stanno sciogliendo le riserve sulle loro candidature. Hanno già annunciato la loro candidatura si Antonio Tajani che Elly Schlein, mentre Giuseppe Conte e Matteo Salvini si sono tirati fuori dalla corsa. Rimane quindi da capire cosa farà Giorgia Meloni, con una sua discesa in campo che potrebbe valere diversi punti percentuali per FdI.

Anche senza la certezza di poter scrivere "Meloni" sulla scheda, gli elettori continuano a premiare Fratelli d'Italia. Nell'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24, il partito del premier viene stimato al 27.8%, in rialzo dello 0.3. Se FdI sorride, non possono fare lo stesso Lega e Forza Italia. Sia il Carroccio che gli azzurri registrano una flessione dello 0.3, attestandosi rispettivamente al 7.2% e al 7.6%. Nel campo largo continua il derby fra Movimento 5 Stelle e Pd. Nonostante il partito di Conte guadagni un 0.5%, arrivando al 16.5%, i dem riescono comunque ad allungare. Il Partito Democratico è in crescita dello 0.7%, riuscendo così a toccare quota 20.5%.

28 aprile, il "sì" di Giorgia Meloni può valere il 30%: tam-tam tra i Fratelli d'Italia

Nelle retrovie, gli Stati Uniti d'Europa superano la soglia di sbarramento del 4% e arrivano addirittura al 5%. Per la lista rossoverde di Alleanza Verdi Sinistra inizia a farsi sentire l'effetto Salis: dopo l'annuncio della candidatura dell'attivista incarcerata in Ungheria, il rassemblemant fra Bonelli e Fratoianni arriva al 4.4%, con un +0.5. Niente da fare per Calenda: Azione, nonostante una piccola ripresa, è sondata al 3.3%. Nella classifica dei leader lieve flessione generalizzata con il calo maggiore che tocca Giuseppe Conte e Antonio Tajani (-3%), rispettivamente al 32% e al 27%. Giorgia Meloni è saldamente al secondo posto con il 36% (-1%), preceduta come sempre dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al 62%.