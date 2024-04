Stasera Italia, Senaldi spiega perché Giorgia Meloni si candiderà alle europee: "È la leader dell'Ecr"

27 aprile 2024 a

Con tutta probabilità, in occasione della chiusura dei lavori della tre giorni di Fratelli d'Italia a Pescara, Giorgia Meloni annuncerà la sua discesa in campo per le elezioni europee. La decisione del premier, che non è ancora ufficiale, è stata criticata da molti perché in caso di elezione non andrà al Parlamento Ue. Fra i più grandi critici delle candidature dei leader alle europee c'è stato Romano Prodi che, nei giorni scorsi, l'aveva definita "una presa in giro".

Intervenuto a Stasera Italia su Rete 4, il condirettore di Libero Pietro Senaldi ha spiegato le motivazioni che hanno portato la leader di FdI a candidarsi: "Giorgia Meloni si candida per due motivi. Innanzitutto perché lei è il leader dei Conservatori europei e quindi è una tappa del suo percorso: non di mentichiamo che non è solo il Presidente del consiglio italiano ma anche una leader europea di prima fila, a differenza di altri che si candidano ma non lo sono. Quindi lei si candida perché è leader di un gruppo parlamentare e lo è diventata senza essere a Bruxelles".

Non solo però: a pesare è anche il grande lavoro svolto da Meloni in materia di politica estera. "Secondariamente, anche in virtù di questo, sappiamo che la politica estera è stata una delle cose che le sono riuscite meglio, uno dei suoi cavalli di battaglia, e quindi consolida questa sua posizione" ha aggiunto Senaldi.