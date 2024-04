Piero Fassino, il presunto precedente e la lite coi vigilantes: "Non sapete chi sono"

28 aprile 2024 a

A quanto pare ci sarebbero dei precedenti, tutti da verificare. Lo ripetiamo: tutti da verificare. Secondo quanto riporta il Corriere sarebbero due gli episodi che riguardano Piero Fassino e i presunti tentativi di furto nel duty free dell'aeroporto di Roma Fiumicino.



Il precedente che è ora sotto la lente di ingrandimento sarebbe dello scorso 15 aprile. A quanto pare l'oggetto del contendere sarebbe stato sempre lo stesso: una boccetta di profumo femminile. L'ex ministro ed ex segretario del Pd avrebbe avuto, sempre secondo quanto riportato dal Corriere, un battibecco con i vigilantes. L'ex sindaco di Torino a quanto pare sarebbe stato infastidito dai toni usati e avrebbe risposto con un classico "voi non sapete chi sono io".E dopo questa risposta, tutta da accertare, la direzione del duty free avrebbe presentato un esposto.

"Altri due episodi sospetti". Fassino e il profumo, il retroscena sul duty free

Adesso gli agenti che indagano su questa vicenda cercheranno di recuperare le immagini di questo presunto episodio. Ma c'è il rischio che siano state sovrascritte. Intanto domani, lunedì 29 aprile, il caso principale per cui è scoppiata la bufera su Fassino approderà in Procura a Civitavecchia dove saranno sentiti i dipendenti del duty free. Insomma il caso non è affatto chiuso. Vedremo quali altri dettagli emergeranno nei prossimi giorni.