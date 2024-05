Camila Giorgi, il Fisco dalla Federazione: deve 464 mila euro allo Stato

12 maggio 2024 a

"L'Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis". Si aggrava, e non poco, la posizione di Camila Giorgi. La tennista, ritiratasi improvvisamente alcuni giorni fa dal professionismo, è al momento irreperibile e sembrerebbe in fuga dal Fisco italiano.

La Giorgi, 32 anni, ex grande promessa azzurra, avrebbe un conto arretrato di 464 mila euro da pagare all'Agenzia delle Entrate. Si tratta di tasse non pagate nel corso degli anni: a confermarlo all'Ansa è la federazione tennis e padel. Ma non è finita qui: non si esclude che il debito con lo Stato possa essere molto più grande. I 464 mila euro sono la sola cartella che è stata girata alla Fitp. L'ente di riscossione ha coinvolto la federazione poiché paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti: in caso dovesse girare ancora dei soldi alla Giorgi dallo scorso luglio 2023, momento dell'atto di pignoramento, questi finiranno nelle casse dell'agenzia.

Via dall'antidoping, fuga dall'Italia, telefoni staccati: Camila Giorgi ora è un mistero

Una carriera che sarebbe potuta sbocciare e che invece è sempre stata un po' frenata dall'incostanza della Giorgi: 4 titoli vinti in carriera nel circuito WTA, con i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2018 come miglior risultato nei quattro tornei dello Slam e arrivata fino al 26esimo posto nel ranking mondiale.