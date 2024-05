Harry e Meghan, riecco i reali ribelli: dove sono stati avvistati

12 maggio 2024 a

Riecco Harry e Meghan. Il Daily Mail ha seguito la coppia di reali ribelli nel suo tour in Nigeria. La principessa americana ha visitato la casa del governatore dello stato di Lagos "vestita con un abito giallo, onorando le sue radici nigeriane e abbandonando i colori neutri per toni vivaci nel il terzo giorno del suo viaggio". Il principe è arrivato con la consorte venerdì in Nigeria, sbarcando nella capitale Abuja. Qui il duca di Sussex ha assistito a un evento scolastico sulla salute mentale. Il viaggio nel Paese africano ha come fine ultimo la promozione degli Invictus Games, le competizioni sportive per i veterani militari feriti.

Harry ha quindi incontrato alcuni soldati nigeriani feriti nel nord-ovest del Paese nel corso delle incursioni dei Boko Haram. La coppia reale impegnata anche per la diffusione dello sport come strumento sociale. I due hanno preso parte a un evento di basket con la Giants of Africa Foundation di Lagos, un'organizzazione che aiuta i giovani attraverso l'impegno nello sport. Durante l'evento della fondazione, gestita dall'ex giocatore della Nba Masai Ujiri, Harry si è intrattenuto a giocare con alcuni bambini.

"Il potere dello sport può cambiare la vita, unisce le persone e crea comunità e non ci sono barriere, questa è la cosa più importante" ha affermato il principe. La tre giorni africana si è conclusa con una partita di polo per raccogliere fondi per Nigeria Unconquered e con una cena di gala. Successivamente il rientro a Londra e poi il volo per la California.