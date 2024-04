Reggio Calabria, "scippo" al Pd: Strangio passa a Forza Italia

29 aprile 2024 a

Dal Pd a Forza Italia: l'avvocato e docente universitario Giuseppe Strangio, già segretario provinciale dem di Reggio Calabria, ha deciso di aderire alla campagna di tesseramento 2024 del partito fondato da Silvio Berlusconi. "Ringrazio l’onorevole Francesco Cannizzaro che mi ha fortemente voluto in squadra. Sono onorato di entrare a far parte di questa nuova Forza Italia, che nasce con solide radici calabresi e che ha l’ambizione di restituire un volto diverso e migliore di Reggio e della Calabria al resto d’Italia", ha dichiarato Strangio.

Poi ha aggiunto: "Cannizzaro non ha faticato molto a convincermi, gli sono bastate poche parole. Per lui parlano i fatti realizzati in questi anni dal suo scranno al Parlamento, sempre per Reggio e per la Calabria, ed in costante sintonia con il parallelo impegno del governo regionale, ottimamente guidato dal presidente Roberto Occhiuto. In questi ultimi anni, oltre all’attività didattica e professionale, ho canalizzato la mia passione civile verso l’associazionismo di servizio, trovando nei Lions l’ambiente giusto per crescere".

L'ex dem, infine, ha ammesso "che Francesco mi ha restituito la voglia di impegnarmi in politica, tramite la bontà e l’autenticità del suo progetto, che si sostanzia in uno sforzo instancabile per rimettere al centro delle politiche nazionali il Sud, la Calabria, quindi Reggio e l’Area dello Stretto". Strangio, da sempre nella sinistra reggina, si era iscritto prima alla giovanile dell’allora Pds e poi era diventato segretario dei Ds della sezione "Gramsci" di Reggio Calabria. Oggi, invece, prima di lasciare, era stato nominato segretario provinciale del Pd.