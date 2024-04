Meloni come Marilyn Monroe: murale a Milano. E spuntano le stelle dell'Ue

29 aprile 2024 a

Giorgia Meloni come Marilyn Monroe: il murale, realizzato dall'artista aleXsandro Palombo, è comparso in via Monte Napoleone a Milano, via dello shopping di lusso. La premier, che qualche ora fa ha annunciato la sua discesa in campo alle elezioni europee, è stata ritratta nell'iconica posa dell'attrice con l'abito bianco da cocktail, "The Subway dress", realizzato dal costumista e premio Oscar statunitense William Travilla. La diva hollywoodiana lo indossò nel 1954 sulle grate della metro di New York durante le riprese del film "The Seven Year Itch" nella versione italiana "Quando la moglie è in vacanza" diretto da Billy Wilder.

Il titolo della nuova opera di Palombo è "Pop Giorgia". Nel disegno, la Meloni appare su una grata di ventilazione della metropolitana milanese con il famoso abito bianco plissettato, che inizia a svolazzare per via del vento. E da sotto la gonna ecco spuntare degli slip con la bandiera dell'Unione europea. L'artista ha condiviso il murale sui social, scrivendo a corredo "Gone with the Wind" (Via col vento).

Non è la prima volta che Palombo ritrae la presidente del Consiglio. Lo aveva già fatto l'anno scorso nell'opera "Power is Female" ma insieme alla leader del Pd Elly Schlein, ispirando una riflessione sul tema della maternità surrogata. Le due erano state ritratte spalla a spalla e incinte. Sul grembo della Schlein compariva la scritta "My uterus my choice" (Mio l'utero mia la scelta); mentre su quello della Meloni "Not for rent" (Non in affitto). Altra sua opera rilevante risale al 2019, quando immortalò alcune delle donne più potenti del mondo, da Angela Merkel a Michelle Obama, come vittime di violenza.