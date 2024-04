Pd, dopo Giuseppe Strangio una "valanga": rumors, chi passa con Forza Italia

29 aprile 2024 a

"La verità è che manca l’agibilità politica, anche se dal Pd avevo preso da tempo le distanze": così il docente universitario Giuseppe Strangio, già segretario dem di Reggio Calabria, ha spiegato all'Agi la sua decisione di lasciare il Partito democratico per passare a Forza Italia. La decisione, arrivata alla vigilia delle Europee, in Calabria ha fatto parecchio discutere. "Forza Italia - ha spiegato Strangio - oggi rappresenta l’unico soggetto politico nel quale possono trovare piena agibilità democratica idee laiche, liberali che ispirano il mio impegno".

A tal proposito, Strangio ha detto di aver apprezzato l'ultima mossa di Antonio Tajani: "Il Presidente, in occasione del recente congresso provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, ha aperto il partito a quei soggetti laici, liberali e socialisti che non trovano rappresentanza adeguata all’interno dell’attuale panorama politico, in cui le forze del centrosinistra appaiono schiacciate su posizioni radicali e conservatrici".

Stando ad alcune indiscrezioni, comunque, Strangio sarebbe soltanto il primo di altri dem che avrebbero deciso di spostarsi tra le fila azzurre. Pare, infatti, che a Reggio Calabria sia imminente l’arrivo nel partito fondato da Silvio Berlusconi degli ex assessori della Giunta comunale guidata da Giuseppe Falcomatà (ex sindaco di Reggio Calabria), Rocco Albanese (Lavori Pubblici) e Antonino Zimbalatti (Polizia Locale).