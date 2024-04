Piero Fassino, depositata in Procura l'informativa: le prossime tappe

29 aprile 2024 a

a

a

I poliziotti della Polaria hanno depositato negli uffici della procura di Civitavecchia l’informativa nella quale si ricostruisce l’episodio del furto di una confezione di profumo da parte di Piero Fassino in un negozio del duty free di Fiumicino e costata una denuncia. Allegato all’incartamento anche il video di quanto avvenuto il 15 aprile scorso nello scalo della Capitale. Nei giorni scorsi è emerso che dal racconto di alcuni dipendenti del negozio Fassino sarebbe stato autore già di un tentativo di furto. Spetterà ora ai pm decidere come procedere e se affidare delega alla polizia giudiziaria per svolgere ulteriori approfondimenti.

E sulla vicenda di Fassino è intervenuto a Dritto e Rovescio, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Io non faccio processi sui giornali: se davvero le cose stanno così come vengono raccontate, cioè che in più di una circostanza c’è stata quella vicenda lì, credo che Piero Fassino debba essere aiutato da qualcuno che gli vuole bene, perché sono molto preoccupato per lui", ha affermato l'ex premier. "Non è il Piero Fassino che conoscevamo, io spero che non sia vero, però se le cose stanno così -ha aggiunto l’ex premier- mi viene da dire: chi gli vuole bene lo aiuti, perché sono cose evidentemente segno di una malattia, altrimenti non me la spiego, perché tutto può succedere, non è il Piero Fassino che conoscevamo noi, spero siano tutte finzioni".