Sondaggio Mentana: FdI domina, sale la Lega, allarme-M5s. Tutte le cifre a 50 giorni dal voto

Come ogni lunedì, Swg ha sfornato un nuovo sondaggio che fotografa l'orientamento politico degli italiani. Durante il tg di La7, Enrico Mentana ha letto i risultati che fotografano una situazione sostanzialmente invariata rispetto alle settimane precedenti. Primo partito, seppur in leggera flessione, si conferma Fratelli d'Italia con il 26.6%. Da vedere ora quanto inciderà l'effetto-Giorgia dopo che il premier ha annunciato la sua discesa in campo.

Alle spalle di FdI, il Pd si conferma secondo partito con il 20.3%, in rialzo dello 0.3. Quello che guadagna il Pd, lo perde il Movimento 5 Stalle: i partito di Giuseppe Conte lascia lo 0.3 e arretra al 15.6%, distante ormai quasi 5 punti dai dem. Nel centrodestra prosegue il duello per la seconda posizione alle spalle di FdI. Secondo Swg, al momento la Lega avrebbe la meglio su Forza Italia. Il Carroccio, in leggerissimo rialzo, ottiene l'8.6%. Per gli azzurri, invece, percentuale invariata rispetto alla scorsa settimana con l'8.4%

Secondo Mentana, nelle retrovie, ben tre partiti superano la soglia di sbarramento delle europee posta al 4%. Alleanza Verdi Sinistra e la lista degli Stati Uniti d'Europa si attestano al 4.5%, mentre Azione al 4.2%. Niente da fare per Santoro e Cateno De Luca: Libertà è al 2.1%, mentre Pace Terra Dignità al 2%.