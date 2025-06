Sondaggio Mentana, FdI cresce ancora. Bene il Pd: tutte le cifre

Giorno di referendum, oggi, lunedì 9 giugno. Giorno per una sonora sconfitta della sinistra, fatta a pezzettini dal 30% andato alle urne: altro che quorum... Ma come ogni lunedì, è anche giorno di sondaggi, nel dettaglio quello proposto da Enrico Mentana al suo TgLa7 delle 20.

E la rilevazione Swg dà ulteriore carica a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni: il partito del premier sale dello 0,2% in una settimana, volando al 30,7%, cifre senza precedenti. Sale anche il Pd, dello 0,3%, ma la forza guidata da Elly Schlein resta ancorata al 23,4%, distanze siderali.

Poi il M5s, secondo il sondaggio Swg oggi terza forza a livello nazionale: in crescita dello 0,1%, i grillini si assestano al 12,5 per cento. Dunque Forza Italia all'8% e in calo dello 0,1%, quindi la Lega, che perde lo 0,3% e si assesta al 7,9 per cento.