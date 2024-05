Massimo Cacciari su Meloni: "Antifascimo... cosa siamo, confessori?"

01 maggio 2024 a

"Tre quarti del voto del Pd è come il mio, di inerzia: ho sempre votato da quella parte, cosa dovevo fare? È un voto di assuefazione che costituisce lo zoccolo duro del partito": Massimo Cacciari lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, riferendosi alle europee dell'8 e 9 giugno. Elezioni durante le quali, secondo lui, il partito di Elly Schlein "non andrà male, non dovrebbe arretrare".

A votare i dem per inerzia, a detta del filosofo, è "una certa borghesia, un ceto medio relativamente tranquillo che non voterebbe mai a destra né il partito di Berlusconi. Ha cercato di votare Renzi, delusioni tremende. Poi Calenda che non è credibile. Voterà Schlein, donna, giovane, è giusto anche sperare che riesca a fare qualcosa". Sulla segretaria dem, comunque, il suo giudizio non è del tutto positivo, anzi: "Non è credibile, non ha il physique du rôle. Ma almeno ha capito che si deve occupare di temi sociali perché il Pd è un partito di massa e non può essere un partito radicale né tantomeno radical chic".

"Ora basta chiederlo alla Meloni". Cacciari, le parole con cui stronca la sinistra

Cacciari, poi, ha criticato anche chi si ostina a chiedere alla premier Giorgia Meloni di definirsi antifascista: "Questa richiesta di pentimenti, di conversione è odiosa. Ma cosa siamo, confessori? Beatrice con Dante alle soglie del paradiso?". Mentre su un eventuale duello televisivo tra Meloni e Schlein, il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha detto di credere che "ci sarà un pareggio. Né Meloni né Schlein dovrebbero perdere rispetto alla situazione attuale. L’obiettivo di Meloni non è aumentare o mantenere i voti in Italia". L'obiettivo della presidente del Consiglio, ha proseguito Cacciari, è "diventare decisiva in Europa, dove i popolari, il centro, anche per ragioni di numero, finiranno per allearsi con le destre. E allora la Meloni diventerebbe il vero leader europeo".