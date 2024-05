Kate Middleton, "un'infezione dietro al virus": tam-tam sui media britannici

15 maggio 2024 a

a

a

Il video in cui Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro ha sì spento le speculazioni sul suo conto, ma non per sempre. Infatti, da quel video sostanzialmente la principessa non si è più vista né sentita. Tanto che le voci sulle sue condizioni di salute, che secondo alcune fonti sarebbero gravi, hanno ripreso a circolare con insistenza sempre maggiore.

Ed in questo contesto ecco che i media britannici in queste ore stanno rilanciando una nuova speculazione sul tipo di cancro che la avrebbe colpita, che potrebbe avere una correlazione con un'infezione da papillomavirus umano (HPV). Questo collegamento ha innescato un dibattito sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia nel Regno Unito

Di sicuro c'è che la moglie del principe William non ha mai rivelato quale tipo di tumore la abbia colpita. Ma come detto le voci rimbalzano: stando agli ultimi rumors potrebbe trattarsi di un cancro cervicale, che è una proliferazione di cellule che inizia nella cervice. Secondo quanto riporta l'organizzazione no-profit Mayo Clinic, diversi ceppi di papillomavirus umano sono responsabili della maggior parte dei casi di questo tipo di cancro.

"Ci vorranno anni per rivedere Kate": le parole che preoccupano i sudditi

L’HPV è un’infezione comune trasmessa attraverso il contatto sessuale e può sopravvivere per anni in una piccola percentuale di esseri umani. Come conseguenza, è possibile lo sviluppo di cellule tumorali nella cervice. Dunque, il tumore di Kate Middleton potrebbe essere stato innescato da una precedente infezione. In caso di cancro cervicale, il trattamento prevede un intervento chirurgico, dunque chemioterapia e radioterapia.