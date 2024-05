Primo Maggio, il messaggio di Giorgia Meloni: "L'unica via che conosciamo"

01 maggio 2024 a

a

a

Primo Maggio, festa di lavoratori. E per la ricorrenza, Giorgia Meloni sceglie di intervenire con un videomessaggio affidato ai social. "Anche quest'anno abbiamo scelto di celebrare questa giornata così importante nell'unico modo che conosciamo: dando risposte concrete agli italiani e in particolare a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio lavoro contribuiscono alla ricchezza della nostra Nazione", premette.

Dunque, il premier torna subito ai provvedimenti varati ieri - martedì 30 aprile - dal Consiglio dei ministri. E dopo aver ricordato, tra l'altro, il "taglio delle tasse per i redditi da lavoro per i redditi fino a 35mila euro", insieme alla serie di misure introdotte nel 2023 e confermate per quest'anno ("tutte - ha fatto rilevare - in un'ottica di redistribuzione della ricchezza"), ha aggiunto: "Questo primo maggio abbiamo scelto di continuare in questa direzione".

E ancora, Meloni ha aggiunto: "Abbiamo approvato un decreto che ci permetterà di aggiungere a tutte queste misure un provvedimento grazie al quale, a gennaio 2025, potremo erogare un'indennità di 100 euro per le famiglie monoreddito dei lavoratori dipendenti, ovvero quelle famiglie nelle quali c'è un unico reddito con almeno un figlio a carico e con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro l'anno".

Nei 16 mesi al governo, al di là delle misure per i lavoratori, "ci siamo occupati anche di aiutare le imprese ad assumere, perché dobbiamo sempre ricordare che non è lo Stato a creare occupazione e ricchezza, ma sono le imprese e i loro lavoratori che lo fanno", ha rimarcato il presidente del Consiglio. "Il compito dello Stato è mettere quelle imprese e quei lavoratori nella migliore condizione per creare quella ricchezza".

Dunque, in sostanziale contemporanea alla manifestazione anti-governativa dei sindacati a Monfalcone, Meloni ha rivendicato i risultati dell'esecutivo sul mercato del lavoro: "Da quando noi siamo arrivati al Governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione, abbiamo toccato il record di occupazione, il record di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce. Sono dati dei quali andiamo estremamente fieri e sono stati salutati con soddisfazione anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voglio ringraziare per le sue parole molto importanti", ha sottolineato e concluso Meloni.