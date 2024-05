Prima di domani, Fratoianni: "Come speriamo di aiutare Ilaria Salis"

02 maggio 2024 a

"Candidando Ilaria Salis alle Europee abbiamo deciso di fare un atto concreto per provare ad aiutare una nostra connazionale che da quasi 15 mesi è finita in un buco nero": Nicola Fratoianni lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4, riferendosi alla 39enne italiana detenuta a Budapest con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni estremisti di destra ungheresi durante una manifestazione. Commentando, invece, la scelta della Lega di candidare il generale Vannacci alle europee, ha detto che "è una pessima candidatura".

La decisione di Alleanza Verdi-Sinistra è arrivata due settimane fa con l'obiettivo di "tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea, anche dall'inerzia delle autorità italiane per ottenere una rapida scarcerazione in favore degli arresti domiciliari negati con l'ultima decisione dai giudici ungheresi". "L'idea - aveva fatto sapere Avs - è che intorno alla candidatura di Ilaria Salis si possa generare una grande e generosa battaglia affinché l'Unione Europea difenda i principi dello Stato di Diritto e riaffermi l'inviolabilità dei diritti umani fondamentali su tutto il suo territorio e in ognuno degli stati membri".

"Il nostro - avevano sottolineato i due leader di Avs - è un gesto che può servire a denunciare metodi incivili di detenzione, soprattutto verso chi è ancora in attesa di un giudizio. In tal modo Europa Verde e Sinistra Italiana intendono portare nel futuro Parlamento europeo iniziative legislative per la salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte in procedimenti penali in tutti i paesi dell'Unione. Nei prossimi immediati giorni sarà convocata una conferenza stampa".