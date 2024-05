Tagadà, Elly Schlein va in tv: silenzio sugli insulti a Meloni da Gennarone

02 maggio 2024 a

Il premier Giorgia Meloni viene insultata pesantemente dal palco del Primo Maggio dal rapper Gennarone e la sinistra resta in silenzio. Nemmeno una sola parola di solidarietà per il presidente del Consiglio. E così anche Elly Schlein, ospite a Tagadà, non dice una sola parola sui vergognosi attacchi ricevuti da Giorgia Meloni.Anzi trova il tempo per mettere in discussione pure i dati sull'occupazione che cresce (grazie alle politiche dell'esecutivo).



"La tendenza positiva dei dati sull’occupazione non la vediamo solo in questi mesi, fortunatamente, perché noi come Partito democratico tifiamo sempre il Paese. Ma è una tendenza che è partita da qualche anno, dopo che siamo riusciti a rialzare la testa dopo la botta della pandemia. Dopodiché qual è il problema? L’anno scorso Giorgia Meloni decide il primo maggio di adottare un decreto che estende i contratti a termine, quindi decide di aumentare la precarietà - ha affermato -. Io credo che vada invece contrastata la precarietà e continueremo a batterci per il salario minimo che riguarda 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano".

Infine Schlein ha confermato che ci sarà il faccia a faccia con Giorgia Meloni anche se non è ancora stato deciso dove e quanto. Gli staff stanno lavorando per organizzare l’evento. Sulla sua candidatura nelle liste nel Pd, avversata dal ’padre nobile' del centrosinistra Romano Prodi, Schlein ha aggiunto: "Il mio posto è in Italia a confrontarmi con le scelte sbagliate di Giorgia Meloni, ma il partito ha chiesto il mio aiuto per guidare la lista per portare un valore aggiunto. Sono qui per spingere una squadra".