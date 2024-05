Soumahoro tra i braccianti: "Condizioni disumane". Come si affonda da solo

03 maggio 2024 a

Aboubakar Soumahoro in un post pubblicato sui suoi profili social mostra un video per denunciare la situazione di degrado in cui sono costretti a vivere i braccianti nei campi a Torretta Antonacci in Agro Sanvero, in Puglia. Nel filmato si vedono alcuni lavoratori e cumuli di spazzatura. Soumahoro lancia quindi un appello alle istituzioni regionali, comunali e nazionali.

"'Dopo lunghe giornate di lavoro, siamo costretti a ritornare a vivere in questo stato di degrado. Gli enti locali preposti ci hanno abbandonato'. Queste sono le parole disperate dei braccianti nell’insediamento di Torretta Antonacci in Agro Sanvero (Puglia)", tuona Soumahoro.

"Come richiesto dai braccianti rivolgo un appello accorato alle istituzioni regionali e comunali competenti: occorre procedere con la rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati. Nessun essere umano dovrebbe venir costretto a vivere in mezzo alla spazzatura. Non c’è dignità nel vivere in queste condizioni". E conclude: "Questa desolazione disumanizza le lavoratrici e i lavoratori che raccolgono la verdura e la frutta che arrivano sulle tavole di tutti".

Solo un mese fa il gup del Tribunale di Latina, ha rinviato a giudizio la moglie, la suocera e i due cognati del deputato nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione di alcuni centri d'accoglienza, nella provincia di Latina, facenti capo alla cooperativa madre Karibu, con sede nel comune di Sezze nel pontino.

La moglie di Soumahoro Liliane Murekatete, la suocera Marie Therese Mukamitsindo e i cognati Michel Rukundo, Richard Mutangana e Aline Mutesi, dovranno rispondere di frode in pubbliche forniture, bancarotta, autoriciclaggio. Secondo l'accusa della procura della repubblica di Latina, i due milioni di euro che erano stati erogati e destinati all’accoglienza dei migranti, sarebbero stati distratti per altri scopi e utilizzati per acquistare beni immobili all’estero e per acquisti di abbigliamento e accessori griffati. Ma non solo: l'inchiesta ha messo in luce come gli immigrati accolti nei centri, spesso e volentieri, vivessero in condizioni di degrado. Le stesse che Soumahoro denuncia nel video...