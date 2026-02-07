Vannacci, partenza frenata: anche Soumahoro lo scarica subito

Intanto lo strombazzato tsunami vannacciano che doveva scuotere il Parlamento, al momento sembra più un venticello. Come previsto i fedelissimi Edoardo Ziello e Rossano Sasso hanno lasciato la Lega per unirsi a Futuro Nazionale «e alla sua battaglia identitaria e sovranista». Come anticipato da Libero, invece, Domenico Furgiuele, dopo breve riflessione ha scelto di restare con Matteo Salvini. Una decisione spiegata con un post sui social con tanto di foto di lui col segretario della Lega e vicepremier. «Sono entrato in questo partito da militante, sono diventato parlamentare, ma resto un militante nello spirito e nell’azione, uno che serve il partito, anche quando non tutto è semplice, anche quando non tutto è immediatamente comprensibile. Perché prima di tutto viene il partito».

Roberto Vannacci dovrà accontentarsi di Mario Borghezio, perché anche Aboubakar Soumahoro - il parlamentare con gli stivali di gomma, paladino del diritto al lusso- si è sfilato dalle indiscrezioni che lo davano vicino all’ex generale. «Apprendo - spiega il parlamentare mentre mi trovo in Costa d’Avorio della notizia di un mio presunto avvicinamento al nuovo partito del generale Vannacci. Una barzelletta che mi ha fatto sorridere - prosegue Soumahoro- essendo la notizia completamente priva di fondamento e che pertanto smentisco totalmente».

Intervistato da Radio24 Matteo Salvini ha ribadito che la Lega «sta già guardando avanti». Poi ammette: «Mi sono fidato della parola di un uomo perché per me quando uno mi stringe la mano, quando uno prende un impegno, vale più del notaio. Evidentemente è stata fiducia mal riposta, però non sto qui a lamentarmi: la forza della Lega è la squadra»: stiamo già guardando avanti». Il segretario rimanda invece al post Olimpiadi la scelta sul nome del vicesegretario che occuperà la casella lasciata libera da Vannacci.

Nel Carroccio, intanto, l’uscita dell’ex generale è dai più visto come un balsamo tonificante. «Se non si hanno i valori fondanti comuni, non si va da nessuna parte osserva il governatore lombardo Attilio Fontana -. Rispetto la cultura del generale, ma non è parte della cultura della Lega. Non ho nessuna critica da muovergli, poi magari ha anche detto cose che ci hanno fatto un po’ innervosire» e cita quando «sul prato di Pontida disse che la Lega non era un taxi e invece è stato un taxi molto comodo». La battuta del giorno, però, è quella del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: «Vannacci? C’è la tregua olimpica...».