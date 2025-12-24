Soumahoro si offre al centrodestra: "Sono un italiano"

ALESSANDRO GONZATO

• Lasciatelo cantare/ con gli stivali in mano/ lasciatelo cantare/ è un italiano.

Soumahoro rinnega le origini? «La mia terra è l’Italia, “l’ivoriano” lasciamolo dire agli altri». Come? «Io sono italiano», ribadisce Aboubakar, intervistato dal Foglio, non di Bétroulilié – nella regione del Lôh-Djiboua – ma di Cerasa. Soumahoro è comunque in partenza per l’Africa, passerà il Capodanno a Dakar, Senegal, e però a dispetto della trama non è un cinepanettone. Tenetevi forte al divano, in alternativa ancoratevi all’albero e se è già sera lanciate le cartelle della tombola, ottima strategia per terminare anzitempo lo straziante rito natalizio: l’ex deputato di Avs, da tempo nel Gruppo (fritto) Misto, ha svoltato a destra. Cosa?

«Le do una notizia, l’interesse c’è. Sono pronto a candidarmi con una dimensione di forze che portano in seno il tricolore.

Io sono un pragmatico, guarderò il progetto». Il “progetto” lo guardano i calciatori che in realtà vanno dove prendono di più: Soumahoro guadagna già abbastanza, entrato in parlamento a 9mila euro di reddito all’anno schizzati a 100mila, e infatti vuole solo mantenerli.

Sì, ma con quale partito?

Escludiamo Fratelli d’Italia, anche se sarebbe geniale. Depenniamo i forzisti nonostante il dibattito interno, che non è su Aboubakar ma sul futuro. Soumahoro in Lega? No, ma solo perché ha detto che c’è il tricolore nel simbolo, si capisce. In realtà ha detto «in seno» ma è dubbio che sarà quello di Alberto da Giussano. Resta Noi Moderati? Abou è barricadiero.

Toc Toc, sono Aboubakar, aprite per favore! Porte sbarrate. E dunque? Alle ultime elezioni si sono presentati col tricolore pure i Poeti d’Azione, sennonché abbiamo verificato che sono di sinistra, ci scusiamo perla mancanza, e comunque Soumahoro non è D’Annunzio. Certo, ha scritto un libro, “Umanità in rivolta”, denuncia sociale a metà tra Johann Wolfgang von Goethe e Charles Dickens. Torniamo all’intervista.

«Pensa che qualcuno la accuserà di metamorfosi?». «C’è chi come me lavora e fa proposte concrete, e chi invece semplifica sui social». Soumahoro il concreto; Soumahoro il pragmatico; l’indefesso Soumahoro. Sui social il non ivoriano ha pubblicato il mitologico video in cui, interpretazione degna di Alberto Tomba nel dimenticabile “Alex l’Ariete”, frignava e accusava “le destre” dopo il casino scoppiato per la moglie e la suocera accusate di affari loschi con le cooperative che gestivano i migranti: «Ma mi dite cosa vi ho fatto? Io sono sempre stato dalla parte della dignità del lavoro. La montagna di fango che state buttando su di me non seppellirà mai le mie idee. Volevate il negro di cortile, non lo sono e non lo sono mai stato. Sono una persona integra».

Aboubakar ha avuto per maestro il Bonelli: «Ebbene», aveva esclamato in conferenza, «ho il piacere di annunciarvi che ha accettato di candidarsi con Avs Aboubakar Soumahoro». Bonelli si era commosso: «Sono anche emozionato, devo dirvi...perché... sono molto emozionato». Singhiozzava.

«Perché Soumahoro è una figura...». Vai Bonelli, vai: «Difende i lavoratori agricoli. Oltre alle sue lotte sul campo è scrittore che cerca di concettualizzare le sue lotte per coniugare azione e pensiero».

Oggi Soumahoro elogia pure il Piano Mattei. «Sempre per effetto del pragmatismo?». «Sì, bisogna superare sigle ed etichette». Soumahoro, con la sua associazione “Italia Plurale”, ha appoggiato la candidatura a sindaco di Monfalcone del senegalese Bou Konate, responsabile di una moschea. In “Italia Plurale” erano tutti stranieri, quasi tutti islamici. Altri tempi: beh insomma, 8 mesi fa. E se adesso il patriottico Soumahoro decidesse di mettersi in proprio? Il simbolo c’è già: un paio di stivali sporchi di fango. L’inno pure: Vecchio scarpone/ Quanto tempo è passato/ Quanti ricordi fai rivivere tu...