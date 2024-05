Nyloz Gringo insulta il consigliere FdI: "Pazzo fascistone", si finisce in tribunale

04 maggio 2024 a

Gianmario Invernizzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Lodi denuncerà il rapper Nyloz Gringo. "Dopo essermi consultato con la Digos e con un avvocato denuncerò questo musicista chiedendo un forte risarcimento, che verrà devoluto interamente alle varie associazioni che si occupano di beneficenza", tuona Invernizzi.

Il cantante, pochi giorni fa, riporta il sito Tgcom, presentando il suo ultima brano - Indios - ha insultato il consigliere dandogli del "pazzo e fascistone". Il video della canzone - girato a Lodi tra le case popolari - si apre proprio con le parole pronunciate, durante un consiglio comunale, da Invernizzi: "Via Lodino più che sistemata, va bonificata. Siete degli indios".

"Per quelli come te servirebbe la prigione, sei schifo per la Nazione", sbotta il rapper in una strofa. E in un'altra cita il figlio di Invernizzi: "E giuro per tuo figlio, mi dispiace di cuore. Un padre come te non fa onore".

Nyloz Gringo attacca anche la ex sindaco leghista di Lodi, Sara Casanova: "La provincia di Lodi è il posto più inquinato. E sì grazie al ca***, guarda chi c'è stato, schifo la Casanova". E ancora: "Lodi è sulla mappa per qualcosa di sbagliato, la storia delle mense non abbiamo dimenticato".

La storia finirà in Tribunale: "La cosa che mi ha fatto più arrabbiare in questa canzone, sono le offese per la città di Lodi", ha commentato Invernizzi che ha invitato tutti i cittadini a denunciarlo.