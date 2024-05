Nessuna stella e comizietti stantii: il Concertone fa soltanto il pieno di noia

03 maggio 2024 a

a

a

Il Concertone fa acqua. E non è per la pioggia. C’è troppo poco rap. La scaletta del Primo Maggio non rispecchia i gusti popolari, quelli della Gen Z, che è il motore degli streaming su Spotify. Secondo Esse Magazine, che ha criticato la compilazione della line up del sindacato, solo il 10% degli artisti che si sono esibiti al Circo Massimo appartiene alla categoria hip hop, in tutte le sue sfumature.

Mentre a Sanremo la quota era al 25% e questo, secondo i critici del mag digitale, spiega il successo del Festival degli ultimi anni: creare un mix di classici e nuovo.

"Ma che ha combinato?": Palestina, topless e manganelli. Cosmo sconvolge il Concertone

Il Concertone avrebbe potuto replicare quel format. Sarebbe stata la cosa più facile da fare. Ma c’è un ma. Landini e Co. hanno bisogno di artisti impegnati politicamente. Che, oltre a cantare, facciano anche il loro sermoncino ideologico. E la stragrande maggioranza dei cantanti classe ’90 e classe Duemila non ha politica nel proprio repertorio. È un argomento considerato divisivo, non appassiona, non interessa, spacca le balle. In più i trapper sono i cantori dell’edonismo, parlano di soldi, bottiglie da sciabolare, sostanze da assumere. Non di contratti a tempo indeterminato. E questo riduce ulteriormente le opzioni. Così siamo arrivati al professionismo del Concertone. Ci sono cantanti che oramai si vedono solo il Primo Maggio. Un nome a caso: Piero Pelù. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Salvatore Dama