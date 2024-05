Giovanni Toti ai domiciliari, le funzioni di governatore della Liguria ad Alessandro Piana

07 maggio 2024 a

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, finisce agli arresti domiciliari. È la bomba politico-giudiziaria del giorno. Dunque, ora cosa accadrà in Regione? Già, perché Toti è sospeso dalla funzione di governatore, così come previsto dalla legge Severino. Circostanza confermata dall'avvocato di Toti, Stefano Savi: "Non si parla di dimissioni. Si sospende dalla funzione e poi vedremo cosa succede", ha premesso.

E ancora, il legale ha aggiunto: "Il processo è ancora tutto da fare. Vediamo gli atti, li leggiamo e cerchiamo di capire come costruire gli elementi difensivi nel miglior modo possibile. Il presidente è sereno e tranquillo. Vuole affrontare il procedimento spiegando tutto nel dettaglio". Sempre l'avvocato, ha rimarcato come "la Regione continuerà anche in sua assenza a lavorare. Sono tutti fatti di cui possiamo dare una spiegazione perché rientrano nell'ambito di legittima attività di amministrazione".

Già, ma come funzionerà la regione? Lo spunto lo offre sempre la legge Severino, in cui si parla di sospensione di diritto, ragione per la quale le funzioni di Giovanni Toti passeranno al vicepresidente, Alessandro Piana. Secondo lo statuto regionale, infatti, il presidente è sostituto pro-tempore in tutte le sue funzioni dal vicepresidente, nella pienezza dei poteri.

Alessandro Piana, 52 anni, nato ad Imperia, è un agrotecnico ed imprenditore agricolo. Dal 2001 è iscritto alla Lega, dal 2005 al 2009 è stato consigliere comunale a Pontedassio e, in contemporanea, consigliere capogruppo della Comunità Montana dell'Olivo. Dunque dal 2006 al 2010 è stato consigliere provinciale e capogruppo del Carroccio a Imperia. Poi nel 2009 la rielezione a consigliere comunale a Pontedassio, dal 2010 al 2015 è stato presidente del Consiglio provinciale di Imperia, nel 2014 viene nominato vice-sindaco di Pontedassio. A maggio del 2015 l'elezione in consiglio regionale nella circoscrizione di Imperia e poi il Gruppo consiliare Lega Nord Liguria-Salvini.

Era il 30 marzo 2018 quando Piana venne eletto presidente del Consiglio regionale; dal 2020 è vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura, allevamento caccia e pesca, oltre ad avere tra le altre deleghe quella dello Sviluppo dell'entroterra.