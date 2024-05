Giuseppe Conte contestato al corteo di Genova contro Toti

11 maggio 2024 a

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è arrivato a Genova per partecipare al corteo dei comitati liguri contro "le opere calate dall’alto". L’ex premier, che non ha voluto concedere interviste, si è mantenuto a distanza in coda al corteo ma nonostante questo è stato contestato da alcuni manifestanti dei collettivi portuali e studenteschi che lo accusavano di fare propaganda: "Fuori Conte dal corteo" e "Vai alotrove a fare propaganda,noi quinon ti vogliamo, Conte devi andare fuori da questo corte immediatamente".