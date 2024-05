Il sindaco di New York vuole imparare da Gualtieri: sembra "La sai l'ultima?"

12 maggio 2024 a

a

a

Eric Adams il sindaco di New York è da ieri a Roma. Il primo cittadino della Grande Mela è in visita ufficiale nella Capitale per studiare con il sindaco della Capitale quali sinergie tra terzo settore e istituzioni si possano attivare tra la metropoli americana e «la stupenda Roma». Adams pubblica video e post a raffica. Fiero dell’ennesima visita ufficiale ci infila anche una foto con papa Francesco. Peccato che la visita nella città eterna abbia scatenato i social a Roma come a New York. «Perché vai in Italia per il problema degli immigrati. Li vuoi piazzare nel Colosseo». C’è chi critica perché Adams avrebbe passato «il 90% del mandato nella città di qualcun altro», e chi lo avverte: «Bro (brother), la città sta esplodendo tra immondizia e criminali». Chissà a quali sinergie avranno pensato Gualtieri e Adams...