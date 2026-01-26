La Pennicanza, Fiorello stronca Gualtieri: "Topi e cinghiali"

Nuova puntata per La Pennicanza, il programma di Fiorello con Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Anche l'apertura di questa settimana è dedicata agli aggiornamenti legati al ciclone Harry in Sicilia: "È una tragedia sottostimata - le parole di Fiorello -. I media ne hanno parlato pochissimo e la situazione è davvero drammatica. La prossima stagione è a rischio: lì si vive di turismo. Attività, servizi comuni, tutto distrutto. Bisogna fare presto. Ho visto il senatore La Russa fare una visitina… sarebbe opportuno che altri politici andassero, lì così come in tutte le zone colpite. Io ogni giorno lo ripeto: non dimentichiamocelo. Perché nei tg la notizia poi va sempre più avanti, sempre più avanti… e poi sparisce. Attenzione anche alle raccolte fondi: intanto lo Stato deve occuparsene prima, poi penseremo a quello!".

Si passa quindi al tono più leggero e ironico del programma, con un aggiornamento speciale e ovviamente ironico su Checco Zalone: "Abbiamo fatto la raccolta fondi per lui, dal titolo 'Aiutiamo Checco, dona 2 euro al 54321'. E ora? È arrivato a 73 milioni! Grazie a noi! Continuiamo, puntiamo ai 75 milioni!". Lo showman riceve addirittura sul suo cellulare i ringraziamenti di Zalone: 'Grazie Rosario -, gli amici si vedono nel momento del bisogno". Non poteva mancare la satira sulla Capitale: "Città più sporche del mondo… Roma è seconda! Ma dobbiamo puntare al primo posto! Ieri ho buttato un sacchetto dell'umido in strada… bisogna impegnarsi! Lo sapete come fanno le stime? In base ai turisti. E a Roma i turisti… rosicano, è la verità. Guardano tutta questa bellezza e allora per dire qualcosa dicono: 'Eh, è sporca!' Ci sono topi, cinghiali, gabbiani… cosa vuoi che siano! Ma vuoi mettere? È natura! Un National Geographic a cielo aperto!".