Salvini, polemiche per la vittoria di Nemo all'Eurovision: "Non dite lui o lei, altrimenti siamo rovinati"

La vittoria di Nemo, il cantante svizzero che ha sbancato l'Eurovision, continua a far discutere. Non tanto per la bravura del giovane, quanto per alcune sue dichiarazioni. Sul successo di "The Code", il suo brano in gara, è intervenuto anche Matteo Salvini: "Non so se ieri sera qualcuno ha visto la finale dell'Eurovision. Ho letto che ha vinto questo vincitore, ma non si può dire 'questo', che non si ritiene né lui né lei, si ritiene non binario, non si riconosce nel considerarsi uomo-donna. Non si può dire 'ha vinto lui' o 'ha vinto lei', perché altrimenti sei rovinato. Da quanto ho capito bisogna dire 'ha vinto loro', è una moltitudine".

Il segretario della Lega è intervenuto durante la presentazione del suo nuovo libro "Controvento" a una manifestazione a Udine: "Io sono un liberale, uno può sentirsi come vuole, basta che questo non entri nella vita di tutto il resto del mondo che si sente lui e lei, e quindi che il sentirsi di un'estrema minoranza non condizioni la vita della maggioranza, per cui non si può dire mamma o papà".

Le parole del ministro delle Infrastrutture arrivano a poche ore di distanza da quelle di Roberto Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee. Il generale, dopo la vittoria di Nemo, aveva scritto sui social: "Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante" facendo riferimento al titolo del suo celebre libro.