Matteo Salvini, bordata alla sinistra: "Cittadinanza, niente regali e regole più severe"

Il segretario della Lega Matteo Salvini è intervenuto dal palco della "Festa della Vittoria" dei Patrioti Ue che si è svolta in Francia. Tanti i temi toccati nel suo discorso: dal Referendum fino all'immigrazione. "Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di residenza. Occorre dimostrare di conoscere, rispettare e amare la storia, la cultura e legge del Paese che ti ospita, in Italia come in Francia, altrimenti tutti a casa", ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Oggi come ieri la Lega è con voi, la maggioranza degli italiani è con voi: dobbiamo lottare con tutte le armi permesse dalla democrazia per combattere l'Ue dominata da burocrati e banchieri - ha proseguito il leader del Carroccio -. La minaccia non arriva da est, da improbabili carri armati russi ma dal sud e dai migranti clandestini. Tutti - ha aggiunto - ascoltano le parole sagge di pace del Papa Leone".