Bianca Berlinguer: "Vandalizzata la tomba di papà, atto ignobile"

"Nei quarant’anni dalla morte di papà la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Un atto vigliacco e ignobile". A sfogarsi è la conduttrice di Prima di Domani, Bianca Berlinguer.

E su quanto accaduto sono intervenuti diversi esponenti del Pd: "Due brutti segnali arrivano da Roma, fatti che non possiamo accettare che passino nel silenzio. Il sindaco Roberto Gualtieri è stato oggetto di minacce in queste ore dopo aver lanciato il piano di riqualificazione di Tor Bella Monaca, un progetto coraggioso per rivitalizzare il quadrante est della Capitale. A distanza di poche ore abbiamo appreso dalla figlia Bianca di un nuovo atto vandalico sulla tomba di Enrico Berlinguer. È inaccettabile che si ripetano questi fatti sulla tomba di uno leader più importanti della storia repubblicana, a maggior ragione per il fatto che proprio quest’anno ricorrono i quarant’anni dalla sua morte. È dalla capacità di difendere le nostre istituzioni e la memoria del Paese che passa il rafforzamento della nostra democrazia", ha affermato la senatrice Pd, Annamaria Furlan.

Poi le parole della segreatria del Pd, Elly Schlein: "La tomba di Enrico Berlinguer è stata nuovamente vandalizzata. È un gesto vigliacco e ignobile. Ma che ci motiva ancora di più a portarne avanti la memoria, a 40 anni dalla sua scomparsa". "Vandalizzare una tomba è uno dei gesti più vigliacchi e vergognosi che si possano compiere e che ben qualifica chi lo perpetra. A Bianca e a tutta la famiglia Berlinguer giunga la mia sincera vicinanza", ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Un messaggio anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana: "È miserabile l’atto di chi ha vandalizzato la tomba di Enrico Berlinguer. Un gesto ignobile che mai potrà sfregiarne la memoria. Sono vicino alla figlia Bianca e a tutti i familiari, a cui va la mia solidarietà".