La Volta Buona, Martina Colombari imbarazza la Balivo: cosa spunta sulla camicia

Siparietto a La Volta Buona. Ospite della puntata di lunedì 29 settembre, Martina Colombari. L'ex Miss Italia - tra i concorrenti di Ballando con le Stelle - ha voluto rompere il ghiaccio con una battuta rivolta alla conduttrice. "Caterina Balivo, hai le ascelle pezzate. Alza le braccia e sdoganiamo il fatto che anche noi donne sudiamo". La conduttrice, a metà tra il sorpreso e l'imbarazzato, ha però alzato le braccia. "Dobbiamo sdoganare proprio tutto?", ha aggiunto la conduttrice di Rai 1 stando al gioco.
Tornando serie, la Colombari ha raccontato la sua esperienza a Ballando: "Ballando è terapeutico. Ero convinta di essere in menopausa, invece mi è tornato il ciclo. Questa forte emozione mi ha sbloccata". E ancora: "Non mi sento per niente sexy. Ho lavorato con il mio corpo per più di trent’anni, ma ora è differente. Sono una donna di spettacolo, ma su quella pista non scende il personaggio, scende Martina".
A seguirla, seppur da lontano, il marito Alessandro Costacurta. L'ex calciatore l’ha seguita addirittura in streaming dalla Svizzera, e le ha mandato anche un messaggio di incoraggiamento: "Mi ha scritto ‘Bravissima, ti amo’". Ma dopo l'esibizione non sono mancate le critiche. Anche su queste si è soffermata ammettendo: "Sono stata criticata per essere troppo rigida, contenuta e poco emotiva. La vita mi ha insegnato a strutturarmi tanto, se non fossi stata così corazzata non so se sarei riuscita".