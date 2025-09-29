Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Serie A, il Parma supera il Torino: è doppietta di Pellegrino

lunedì 29 settembre 2025
Serie A, il Parma supera il Torino: è doppietta di Pellegrino

(LaPresse)

1' di lettura

Il Parma ha superato al 'Tardini' per 2-1 il Torino nella gara valida per la quinta giornata di serie A. Gialloblù in vantaggio con Pellegrino al 36' su rigore per un tocco di mano di Ismajli. L'arbitro Collu convalida il penalty dopo il consulto con il Var. Pareggio dei granata ad inizio del secondo tempo con Ngonge che al 50' va in gol con un tiro dalla distanza. Al 72' Pellegrino firma la sua doppietta personale con un colpo di testa e pallone che si infila nell'angolo basso di destra. Per gli emiliani, che sale a 5 punti, si tratta della prima vittoria stagionale in campionato mentre il Torino, fermo a 4 punti, è al secondo ko consecutivo.

Il match Serie A, la Lazio si impone a Marassi: 3 a 0 contro il Genoa

2-1 Milan-Napoli, rossoneri in 10 stendono il Napoli: ora pensano in grande

Serie A Serie A, Lecce-Bologna 2-2, 17enne Camarda firma pari nel recupero

tag
serie a
parma
torino

Il match Serie A, la Lazio si impone a Marassi: 3 a 0 contro il Genoa

2-1 Milan-Napoli, rossoneri in 10 stendono il Napoli: ora pensano in grande

Serie A Serie A, Lecce-Bologna 2-2, 17enne Camarda firma pari nel recupero

ti potrebbero interessare

3543x2362

Serie A, la Lazio si impone a Marassi: 3 a 0 contro il Genoa

Redazione
1400x933

Milan-Napoli, rossoneri in 10 stendono il Napoli: ora pensano in grande

Redazione
1400x933

Serie A, Lecce-Bologna 2-2, 17enne Camarda firma pari nel recupero

Redazione
1400x933

Serie A, la Roma piega il Verona 2-0 con Dovbyk e Soulè

Redazione