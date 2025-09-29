Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Sondaggio-Mentana: dove vola FdI e chi crolla (per la Flotilla)

di Caterina Spinellilunedì 29 settembre 2025
Sondaggio-Mentana: dove vola FdI e chi crolla (per la Flotilla)

(La7)

1' di lettura

A poche ore dal risultato delle Regionali nelle Marche, ecco che arriva un altro sondaggio positivo per il centrodestra. A renderlo noto Enrico Mentana. Si tratta della rilevazione di Swg trasmessa su La7 lunedì 29 settembre. Qui Fratelli d'Italia traina il centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni registra un +0,3% e si piazza al 30,5. Secondo posto per il Partito democratico. I dem arrivano al 22,1 con un +0,2 per cento. Segue il Movimento 5 Stelle (+0,2%, al 13,7). Stabili Lega e Forza Italia, rispettivamente al 9 e all'8 per cento. In calo Verdi e Sinistra italiana. La coalizione del partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni scivola al 6,5 con un -0,2%.

Tra i partiti minori sono in calo Azione -0,2%, +Europa -0,1% e Altre Liste -0,2%. Stabile Italia Viva. Aumenta del 3% la percentuale di chi non si esprime. Insomma, per il centrosinistra il sondaggio di Mentana è un campanello d'allarme. Proprio nei giorni in cui Fratoianni e compagni prendono le difese della Flotilla, a un passo da Gaza, ecco che gli italiani li "puniscono".

Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

"Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla flottilla elettorale e si ritrova probabilmente con il 40%":...

E nello stesso giorno in cui il centrosinistra deve fare i conti con la batosta elettorale nelle Marche, dove Francesco Acquaroli del centrodestra è stato riconfermato alla guida delle Marche. 

Mitraglietta mitraglia Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

Carta canta Giorgia Meloni contro Elly Schlein? Il sondaggio: finisce 70 a 30

Campo largo chi? Flotilla, sinistra in frantumi: Pd-M5s-Avs, cosa sta succedendo

tag
sondaggio
swg
enrico mentana
avs

Mitraglietta mitraglia Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

Carta canta Giorgia Meloni contro Elly Schlein? Il sondaggio: finisce 70 a 30

Campo largo chi? Flotilla, sinistra in frantumi: Pd-M5s-Avs, cosa sta succedendo

ti potrebbero interessare

5302x3535

Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

Maria Pia Petraroli
1400x933

Giorgia Meloni contro Elly Schlein? Il sondaggio: finisce 70 a 30

Maria Pia Petraroli
1400x933

Flotilla, sinistra in frantumi: Pd-M5s-Avs, cosa sta succedendo

Elisa Calessi
1400x933

Francesca Albanese esalta il boicottaggio dei farmaci israeliani: "La cosa giusta"

Andrea Tempestini