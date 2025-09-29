Sondaggio-Mentana: dove vola FdI e chi crolla (per la Flotilla)

A poche ore dal risultato delle Regionali nelle Marche, ecco che arriva un altro sondaggio positivo per il centrodestra. A renderlo noto Enrico Mentana. Si tratta della rilevazione di Swg trasmessa su La7 lunedì 29 settembre. Qui Fratelli d'Italia traina il centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni registra un +0,3% e si piazza al 30,5. Secondo posto per il Partito democratico. I dem arrivano al 22,1 con un +0,2 per cento. Segue il Movimento 5 Stelle (+0,2%, al 13,7). Stabili Lega e Forza Italia, rispettivamente al 9 e all'8 per cento. In calo Verdi e Sinistra italiana. La coalizione del partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni scivola al 6,5 con un -0,2%.

Tra i partiti minori sono in calo Azione -0,2%, +Europa -0,1% e Altre Liste -0,2%. Stabile Italia Viva. Aumenta del 3% la percentuale di chi non si esprime. Insomma, per il centrosinistra il sondaggio di Mentana è un campanello d'allarme. Proprio nei giorni in cui Fratoianni e compagni prendono le difese della Flotilla, a un passo da Gaza, ecco che gli italiani li "puniscono".