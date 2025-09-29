Romelu Lukaku, il padre morto a 58 anni "in circostanze tragiche"

Tragico lutto per Romelu Lukaku, è morto a soli 58 anni il padre Roger. A darne il triste annuncio è stato l'attaccante del Napoli attraverso un post su Instagram. "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzerò. La vita non sarà più la stessa. Mi hai protetto e guidato come nessun altro avrebbe potuto. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza per rimettermi in sesto. Grazie di tutto Roger Menama Lukaku. Vieux Roy (per i suoi amici). Il mio papà", è il post con tanto di foto. Ancora non sono state chiarite le circostanze della morte di Roger Lukaku, ma è trapelato che si è trattato di una "morte tragica", avvenuta a Kinshasa.

Tornando alla fotografia, nello scatto appare proprio Romelu da piccolo con accanto il padre. Ma il calciatore belga non si è limitato a pubblicare una foto di loro. Il centravanti del Napoli ha anche eliminato tutte le foto presenti sul suo profilo Instagram, lasciando solamente quella in cui è immortalato insieme a suo padre. Un gesto forte, insomma.