Reazione a Catena, il sospetto: "Frasi sullo schermo", cosa non torna

di
lunedì 29 settembre 2025
Sospetti dei telespettatori su Reazione a Catena. Sui social è un utente del web a sollevare un quesito sui concorrenti che giocano al programma di Rai 1. “Credo che in questo gioco i concorrenti non vedano le frasi sullo schermo, giusto? Perché Pino non ha specificato che ‘stanca’ è fra virgolette”, scrive su X. In ogni caso non è la prima polemica che travolge la trasmissione e i concorrenti.

Anche nella puntata precedente, I cima di rapa, campioni in carica di Reazione a Catena, sono stati presi di mira dai telespettatori. I tre sono giunti all'ultima catena con 109mila euro e all'ultima parola con 3.407 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Affari, il secondo iniziava con Tr e terminava per E, ignoto il terzo. A quel punto I cima di rapa hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 1.704 euro.

I campioni hanno puntato tutto su Trattare e hanno indovinato. Era proprio quella la soluzione di questa sera. Da qui i commenti: "Appena arrivato su Tr.....e e l'ho indovinata in un secondo. Questa era facilissima", ha scritto un utente su X subito dopo la fine della puntata. Un altro invece: "Avete vinto una cena al ristorante". E un altro ancora ha criticato tutto l'ultimo gioco in generale: "Una catena del cavolo". 

